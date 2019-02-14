Вторая лига: первое место в группе сумским футзалистам не покорилось (видео) В решающем матче в четвёртой группе Второй лиги чемпионата Украины по футзалу подопечные Валерия Карацюбы крупно уступили на своей площадке харьковскому клубу «Symbol».

В итоге харьковчане со стопроцентным показателем выиграли подгруппу, а сумские «строители» стали вторыми. «Lex VSK-СумБуд» (Сумы) — «Symbol» (Харьков) 3:8 (2:3) «Lex VSK-СумБуд»: 12.Скотников — 3.Петраков, 4.Ожог, 5.Захарченко (к), 6.Шелест, 7.Кодак, 9.Линник, 10.Ханюков, 11.Сайко, 13.Пацюк, 14.Стрыбак, 33.Анцибор — 17.Гуменюк «Symbol»: 31.Тарасов — 5.Кононов, 7.Лоншаков, 8.Бурлака, 10.Волоткович, 13.Солоп (к), 16.Волобуев, 17.Яковенко, 18.Сагайдачный, 21.Комиссаров, 78.Дубич — 12.Федоренко Голы: Ожог (17), Кодак (18), Сайко (34) — Сагайдачный (2, 32, 33), Комиссаров (15), Солоп (17), Волобуев (27), Яковенко (31, 40) Предупреждения: Анцибор (27) — Дубич (26)