Сумские тренеры будут получать персональные премии от мэра

Согласно решения, которое поддержали 25 депутатов, мэрские стипендии будут выплачиваться полгода 30 лучшим спортсменам (по 10 в трех возрастных категориях – юноши и девушки, юниоры и юниорки и взрослые: 7 – по олимпийским, 3 –по неолимпийским видам спорта). Взрослым спортсменам будут выплачиваться стипендии в размере 100: прожиточного минимума, юниорам – 80%, юношам и девушкам – 60%.
Кроме того, персональные премии городского головы будут получать пять лучших тренеров Сум – по 10 тыс. грн единоразово.
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