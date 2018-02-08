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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:28316

Сумские тренеры будут получать персональные премии от мэра

Сегодня, 27 февраля, Сумской горсовет проголосовал за решение «Об утверждении положений о порядке назначения стипендий городского головы талантливым спортсменам и основания персональных премий городского головы лучшим тренерам города Сумы».

Согласно решения, которое поддержали 25 депутатов, мэрские стипендии будут выплачиваться полгода 30 лучшим спортсменам (по 10 в трех возрастных категориях – юноши и девушки, юниоры и юниорки и взрослые: 7 – по олимпийским, 3 –по неолимпийским видам спорта). Взрослым спортсменам будут выплачиваться стипендии в размере 100: прожиточного минимума, юниорам – 80%, юношам и девушкам – 60%.

Кроме того, персональные премии городского головы будут получать пять лучших тренеров Сум – по 10 тыс. грн единоразово.

Спорт Мэрская стипендия Премии

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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