У Сумах відбудеться міжнародна конференція «Енергоефективність-2019»

Конференція має на меті заохочення малого та середнього бізнесу до впровадження інноваційних енергоефективних технологій і матеріалів у сферу житлово-комунального господарства та муніципальних послуг, а також у власне виробництво.
Головною темою конференції буде залучення малого та середнього бізнесу до впровадження інноваційних енергоефективних технологій і матеріалів у сферу житлово-комунального господарства та муніципальних послуг.
На захід запрошуються керівники органів державної влади, місцевого самоврядування, фахівці житлово-комунального господарства Сумщини, об’єднаних територіальних громад, об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків, підприємств комунальної та приватної форми власності, що працюють у сфері тепло-, енерго-, водопостачання та водовідведення, представники бюджетних організацій, комунальних підприємств, вищих навчальних закладів області, банківського сектору, а також бізнес-спільнота Сумщини, України та зарубіжжя, яка впроваджує енергоефективні технології на виробництві; працює у сфері надання комунальних послуг (тепло-, енерго-, водопостачання та водовідведення, обслуговування житла); виробляє різноманітне сучасне енергоефективне обладнання, в тому числі для сфери ЖКГ та муніципальних послуг.
Учасники конференції отримають «дорожню карту» зі встановлення сонячних панелей для виробництва електроенергії за зеленим тарифом».
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