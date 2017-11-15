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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19306

У Сумах відбудеться міжнародна конференція «Енергоефективність-2019»

II Міжнародна конференція «Енергоефективність-2019» розпочнеться о 10.00 28 лютого у ВЦ «Іллінський».

Конференція має на меті заохочення малого та середнього бізнесу до впровадження інноваційних енергоефективних технологій і матеріалів у сферу житлово-комунального господарства та муніципальних послуг, а також у власне виробництво.

Головною темою конференції буде залучення малого та середнього бізнесу до впровадження інноваційних енергоефективних технологій і матеріалів у сферу житлово-комунального господарства та муніципальних послуг.

На захід запрошуються керівники органів державної влади, місцевого самоврядування, фахівці житлово-комунального господарства Сумщини, об’єднаних територіальних громад, об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків, підприємств комунальної та приватної форми власності, що працюють у сфері тепло-, енерго-, водопостачання та водовідведення, представники бюджетних організацій, комунальних підприємств, вищих навчальних закладів області, банківського сектору, а також бізнес-спільнота Сумщини, України та зарубіжжя, яка впроваджує енергоефективні технології на виробництві; працює у сфері надання комунальних послуг (тепло-, енерго-, водопостачання та водовідведення, обслуговування житла); виробляє різноманітне сучасне енергоефективне обладнання, в тому числі для сфери ЖКГ та муніципальних послуг.

Учасники конференції отримають «дорожню карту» зі встановлення сонячних панелей для виробництва електроенергії за зеленим тарифом».

 
Общество Конференция Энергоэффективность

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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