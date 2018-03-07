В Сумах уничтожили незаконные рыбацкие сети

Работниками Сумского рыбоохранного патруля утилизировано 251 сетка, длиной 314 м, три «паука», четыре «экрана», четыре раколовки, 24 вентеря и по одному подсаку и кимле. Ликвидация осуществлялась путем приведения сетей в негодность - рубкой и резанием.
Уничтожались бесхозяйственного орудия лова, а также те орудия, которые согласно положительных решений судов, подлежат утилизации, срок хранения которых превысил три года.
Кроме сотрудников Управления Госрыбагентства в Сумской области, присутствовали представители Департамента финансов Сумской облгосадминистрации, отдела организации взыскания долга и работы с бесхозным имуществом территории обслуживания ГНИ в г. Сумы, Ахтырской и Роменской ОГНИ и КП «Сумыжилкомсервис» Сумского городского совета.
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