В Сумах уничтожили незаконные рыбацкие сети 26 февраля на полигоне твердых бытовых отходов г. Сумы было проведено уничтожение запрещенных орудий лова.

Работниками Сумского рыбоохранного патруля утилизировано 251 сетка, длиной 314 м, три «паука», четыре «экрана», четыре раколовки, 24 вентеря и по одному подсаку и кимле. Ликвидация осуществлялась путем приведения сетей в негодность - рубкой и резанием.

Уничтожались бесхозяйственного орудия лова, а также те орудия, которые согласно положительных решений судов, подлежат утилизации, срок хранения которых превысил три года.

Кроме сотрудников Управления Госрыбагентства в Сумской области, присутствовали представители Департамента финансов Сумской облгосадминистрации, отдела организации взыскания долга и работы с бесхозным имуществом территории обслуживания ГНИ в г. Сумы, Ахтырской и Роменской ОГНИ и КП «Сумыжилкомсервис» Сумского городского совета.