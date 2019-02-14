Под Сумами автоцистерна оказалась в кювете На трассе Сумы - Белополье автоцистерна съехала на обочину.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила депутат Сумского облсовета Наталья Калиниченко.

«Трасса не скользкая, дорого на том участке более или менее ровная», - написала она.