Под Сумами автоцистерна оказалась в кювете

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила депутат Сумского облсовета Наталья Калиниченко.
«Трасса не скользкая, дорого на том участке более или менее ровная», - написала она.
Суд вынес приговор по ДТП на ул. Сумской в Харькове....
25 февраля, утром, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на перекрестке улиц Степана Бандеры и Засумская....
ДТП произошло 22 февраля, около 23 часов, на перекрестке улиц Харьковской, Героев Сумщины и Покровской площади....
Сегодня, 22 февраля, около 9.30, на перекрестке улицы Тополянская и 2-ой Железнодорожной произошло ДТП....
Сегодня, 22 февраля, в 8-43 на ул. Троицкая в Сумах произошла авария....