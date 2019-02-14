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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:07373

Под Сумами автоцистерна оказалась в кювете

На трассе Сумы - Белополье автоцистерна съехала на обочину.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила депутат Сумского облсовета Наталья Калиниченко.

«Трасса не скользкая, дорого на том участке более или менее ровная», - написала она.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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