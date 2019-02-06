Вдову Анатолия Жука, подозреваемую в его убийстве, заочно взяли под стражу Подозреваемой в убийстве Анатолия Жука избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По ходатайству прокуратуры решением следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы от 27 февраля 2019 года подозреваемой в убийстве Анатолия Жука заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что до этого подозреваемая была объявлена в розыск, в том числе по линии Интерпола, и дано разрешение на ее задержание. Сейчас прокуратура готовит в компетентные органы Российской Федерации запрос о выдаче указанного лица.

Речь идет о событиях 2 августа 2018 года. Тогда в г. Сумы во дворе собственного частного дома отец обнаружил тело своего 35-летнего сына Анатолия Жука, который был главой общественной организации, депутатом Сумского городского совета 6-го созыва и экс-директором Департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета. На теле потерпевшего обнаружены два огнестрельных ранения, а рядом найден пистолет. В ходе следствия собрано достаточно веские доказательства того, что это преступление совершила жена Анатолия Жука. После убийства 8 августа 2018 года женщина вместе с ребенком и водителем, с которым она имела близкие отношения, пересекла государственную границу Украины вне пункта пропуска и уехала в Российской Федерации.

7 сентября 2018 года прокуратурой совместно со следственным управлением полиции способом, предусмотренным УПК Украины, 31-летней вдове уьитого объявлено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.