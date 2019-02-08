На Сумщине 14-летний парень изнасиловал школьника

«Половые преступления в отношении взрослых граждан - это беда, а в отношении детей - это двойная трагедия.
Почему? Потому что это дети, которые только начинают жизнь, и как она начнется, так и они будут его воспринимать уже до конца.
Вчера в селе 14-летний парень изнасиловал малолетнего мальчика, 2005 г.р., ученика 6 класса. Все свои позорные действия он снимал на мобильный телефон.
Ужасное преступление совершил несовершеннолетний мальчик. Когда стали разбираться в причинах, то установили, что именно таким образом пять лет назад именно этого парня насиловал его родной отец, который отбывает наказание в местах лишения свободы.
Подонок взрослый изнасиловал малолетнего сына, дальше - еще сам ребенок, этот парень насилуете другого малолетнего - и это уже цепная реакция, а что будет дальше - это вопрос...
Нужен закон, который бы жестко наказывал за половые преступления в отношении малолетних детей, нужен реестр этих подонков (законопроект № 6607), а иначе мы будем продолжать уничтожение самих себя», - написал Вячеслав Аброськин.
Как стало известно «Данкору» из собственных источников, этот случай произошел на прошлой неделе в Шосткинском районе. Уголовное дело заведено, подозрение пока не объявлено.
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