Сумской водоканал готовится к весеннему паводку КП «Горводоканал» заранее готовится к работе в паводковый период.

На предприятии выполняются необходимые мероприятия по предупреждению возможных нежелательных последствий во время весеннего потепления и интенсивного таяния снегов.

«Из-за весеннего половодья всегда возникает угроза подтопления и разрушения зданий, проседания грунта, возникновение аварий на инженерных сетях. Каждую весну главной нашей задачей является усиление контроля за соблюдением технологических режимов работы на всех объектах, чтобы жители нашего города продолжали бесперебойно получать услуги», - комментирует директор предприятия Анатолий Сагач.

Специалисты водоканала выполняют ряд плановых противопаводковых мероприятий. В пониженных местах осуществляется глушка сифонов на водоразборных колонках, герметизация колодцев и камер. Дополнительно обследуются дюкеры коллекторов, и проверяется аварийный выпуск на КНС-2.

В весенний период усиливается контроль со стороны лаборатории предприятия по качеству питьевой воды, увеличивается количество отбора проб (на насосных станциях, водопроводах, из водоразборных колонок).

Проверяется надежность работы подъемных механизмов, силового оборудования, обследуются кабельные линии, приводится в готовность автотехника и оборудование для откачки талых вод.

На предприятии обеспечен запас хлорной извести и песка, проведен соответствующий инструктаж в производственных подразделениях.