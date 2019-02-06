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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57411

Сумской суд объяснил основания избрания меры пресечения Анне Жук

Сегодня, 27 февраля, в Заречном районном суде г.Сумы рассматривали ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемой в убийстве Анатолия Жука его вдове.

Основаниями для принятия такого решения стало то, что:

- доказательства, приобщенные к ходатайству следователем (врачебное свидетельство о смерти, в котором указано о причине смерти от огнестрельных ранений; выводы судебной взрывотехнической экспертизы, согласно которым на поверхностях блузы и джинсов подозреваемой и на смывах с правой руки обнаружены следы продуктов выстрела (следы взрывчатого превращения капсульного состава); протокол осмотра места происшествия, в котором зафиксировано обнаружение и изъятие указанных вещей, принадлежащих подозреваемой, которые дают основания объективному наблюдателю считать, что она могла совершить действия, о которых говорится в объявленном ей подозрении, а потому объявленное подозрение по ст.115 ч.1, ст.263 ч.1 УК Украины следует считать обоснованным.

Кроме того, добавленные к ходатайству выводы: экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, а также - пожарно-технической экспертизы, что причиной пожара стало занесение огня извне, что огонь возник из двух разных мест возгорания, что в пожарном мусоре, изъятом при ОМП из комнаты дома, где произошел пожар, обнаружены следы нефтепродуктов, вместе с показаниями свидетелей, которые указывали на конфликты в семье между супругами, а также показаниями гражданина, который был свидетелем конфликта в день убийства, - дают основания утверждать, что версия органов досудебного расследования о возможной причастности подозреваемой к совершению уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 УК Украины, является небезосновательной, а объявленная по указанной статье подозрение - обоснованной.

- предоставленнеы следственному судье документы (информация НЦБ Интерпола об установлении местонахождения подозреваемой на территории Суджанского района Курской области РФ, запрос полиции, ответ на запрос и извлечение из базы данных Генерального секретариата Интерпола) подтверждают то, что она объявлена в международный розыск.

- выясненные в судебном заседании обстоятельства о том, что подозреваемая уже через несколько дней после смерти ее мужа без видимых уважительных причин пересекла границу вне пункта пропуска государственной границы: не сообщая об этом родных и своих защитников (как они утверждают), нарушая обычный уклад своей жизни и уклад жизни своей малолетней дочери, несмотря на состояние здоровья, из-за которого, как отмечали свидетели, состояла на учете у врача и систематически проходила курсы лечения, оставив своих родителей и родителей умершего мужа, которые после такой потери, очевидно, нуждались в ее присутствии, ее поддержке, ее внимании - в совокупности дают основания говорить о существовании риска, предусмотренного п.1 ч.1 ст.177 УПК Украины.

Указанное постановление следственного судьи не вступило в законную силу и подлежит обжалованию.

В случае вступления определения в законную силу и после задержания лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемой рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменения на более мягкую меру пресечения, о чем выносит определение.

Рассмотрение дела происходило в закрытом судебном заседании.

Право Анатолий Жук Анна Жук Мера пресечения Под стражу Убийство Убийство Жука

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