В суде допросили свидетелей ДТП, в котором замначальника колонии сбил девушку В судебном заседании по делу по факту дорожно-транспортного происшествия вызывают эксперта и следователя.

26 февраля состоялось в Ковпаковском районном суде г. Сумы очередное судебное заседание по уголовному производстве по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в феврале 2018 года на улице Роменской в Сумах.

Суд заслушал свидетелей по делу мужчины, в тот день оказывал первую помощь девушке, которой были причинены тяжкие телесные повреждения, и женщины, ставшей очевидцем происшествия.

Одним из защитников заявлено ходатайство о вызове в судебное заседание эксперта, который проводил экспертизу, для объяснения своего заключения, и следователя, составлявшего протокол осмотра места происшествия.

Следующее заседание назначено на 14 час. 00 мин. 4 апреля 2019 года.