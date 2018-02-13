В суде допросили свидетелей ДТП, в котором замначальника колонии сбил девушку

26 февраля состоялось в Ковпаковском районном суде г. Сумы очередное судебное заседание по уголовному производстве по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в феврале 2018 года на улице Роменской в Сумах.
Суд заслушал свидетелей по делу мужчины, в тот день оказывал первую помощь девушке, которой были причинены тяжкие телесные повреждения, и женщины, ставшей очевидцем происшествия.
Одним из защитников заявлено ходатайство о вызове в судебное заседание эксперта, который проводил экспертизу, для объяснения своего заключения, и следователя, составлявшего протокол осмотра места происшествия.
Следующее заседание назначено на 14 час. 00 мин. 4 апреля 2019 года.
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