В Сумах сделали еще один шаг к присоединению Песчанского сельсовета Во время заседания сессии Сумского горсовета депутаты приняли решение, которое является следующим шагом в присоединении территориальной громады Песчанского сельского совета к территориальной громаде города.

В частности, в решении говорится, что городской голова Александр Лысенко должен в пятидневный срок с момента принятия данного решения обратиться в Сумскую облгосадминистрацию для дачи заключения о соответствии этого решения Конституции Украины и законам Украины.

Вместе с тем депутаты утвердили план организационных мероприятий по добровольному присоединению территориальной громаді, согласно которому департамент финансов, экономики и инвестиций должен провести расчеты объема доходов и расходов объединенной территориальной громады после присоединения, осуществить мониторинг учреждений, содержащихся за счет бюджета присоединяемого органа местного самоуправления, провести инвентаризацию активов и обязательств территориальной громады, которая присоединяется.

Среди прочего сумские избранники обязали финдепартамент подготовить предложения по формированию на территории громады, которая присоединяется, сети предприятий, учреждений и учреждений для предоставления публичных услуг, в частности в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить выделение помещений для размещения всех необходимых органов и служб, доступа граждан к получению всех необходимых услуг, осуществить анализ объема полномочий органов местного самоуправления объединенной территориальной громады после присоединения и подготовку предложений относительно потребностей в кадровом обеспечении.

Мэр Сум Александр Лысенко отметил, что данное решение является очень важным, поскольку является предпосылкой для того, чтобы черты города расширялись.

«Я убежден, что после того, как мы покажем, как сотрудничаем с новыми громадами, много окружающих сельских и поселковых советов тоже захотят присоединиться к Сумам. Ведь это новые перспективы социально-экономического и культурного развития их территорий», - резюмировал мэр.