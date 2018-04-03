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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1497

Сумской аэропорт хотят застроить многоэатажками

Городской совет поддержал депутатский запрос относительно недопущения возведения на территории старого аэропорта многоэтажек.

С соответствующим депутатским обращением вышла Оксана Кубрак. По ее словам, ей стало известно о планах застройки аэропорта многоэтажками. Поскольку это ставит под угрозу существование аэропорта в Сумах, депутат попросила руководство города взять под личный контроль данный вопрос, а также поручить правовому управлению подготовить обращение в областной совет и облгосадминистрацию о предоставлении разъяснений относительно ситуации, которая возникает, ведь аэропорт является коммунальным заведением областного совета.

Данное депутатское обращение коллеги поддержали депутаты и городской голова Александр Лысенко.

Последний отметил, что наличие аэропорта имеет стратегическое значение для дальнейшего развития областного центра, особенно в вопросе привлечения инвестиций, ведь наличие аэропорта - это то, о чем инвесторы спрашивают первую очередь.

«Застройка территории старого аэропорта ставит под угрозу перспективы налаживания авиаперевозок, а без аэропорта и Сумы без должного развития. Считаю, что руководство области должно взять данный вопрос под особое внимание. Я лично также буду держать ситуацию под контролем и взаимодействовать в этом вопросе с руководством Сумской области», - сказал Александр Лысенко.

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