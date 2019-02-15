Сумами катался пьяный мопедист без прав Патрульные составили два административных материалы на водителя мопеда.

На улице Ярослава Мудрого внимание экипажа патрульных привлек водитель мопеда «Карпаты», который нарушал ПДД.

Остановив водителя, инспекторы установили, что он вообще не имеет никаких документов, одновременно у него были явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей мужчина категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Патрульные составили на сумчанина административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП и ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП. Также инспекторы отстранили его от управления.