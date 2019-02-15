Сумами катался пьяный мопедист без прав

На улице Ярослава Мудрого внимание экипажа патрульных привлек водитель мопеда «Карпаты», который нарушал ПДД.
Остановив водителя, инспекторы установили, что он вообще не имеет никаких документов, одновременно у него были явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей мужчина категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Патрульные составили на сумчанина административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП и ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП. Также инспекторы отстранили его от управления.
Водитель «Ланоса» попытался избежать административной ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, предложив работником роменской полиции шесть тысяч гривен....
Патрулируя улицу Ковпака, стражи порядка заметили легковушку Daewoo Matiz, которая двигалась с нарушением ПДД....
ДТП произошло 22 февраля, около 23 часов, на перекрестке улиц Харьковской, Героев Сумщины и Покровской площади....
Около 2 часов ночи экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Ковпака....
Патрулируя улицу Харьковскую, экипаж патрульных остановил автомобиль Honda Accord, водитель которого нарушил ПДД....