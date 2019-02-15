В Сумах наркоман пытался убежать от патрульных Инспекторы обнаружили у сумчанина два свертка с вероятно наркотическим веществом и устройство для ее применения.

Вечером, патрулируя улицу Марко Вовчок, патрульные роты тактико-оперативного реагирования заметили подозрительного мужчину, который, увидев инспекторов, бросился наутек. Полицейские догнали и остановили его. Гражданин путался в показаниях и нервно вел себя, к тому же он не смог объяснить причину побега.

Во время проведения поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него два свертка с веществом растительного происхождения, вероятно наркотического происхождения, и устройство для его применения. Сам же 37-летний мужчина объяснил, что приобрел его для собственного употребления.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Следователь изъял данное вещество и устройство для последующего направления на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.