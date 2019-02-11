Прогноз погоды в Сумах на последний день зимы Прогноз погоды в Сумах на 28 февраля от сайта sinoptik.ua.

На протяжении всего дня погода в Сумах будет пасмурной. Дождь со снегом, который днем придет на смену снегу, будет продолжать идти до позднего вечера. Температура ночью -1…-3ºС, днем -1…+2ºС. Ветер юго-западный 3-7 м/с.