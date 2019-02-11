Прогноз погоды в Сумах на последний день зимы

На протяжении всего дня погода в Сумах будет пасмурной. Дождь со снегом, который днем придет на смену снегу, будет продолжать идти до позднего вечера.
Температура ночью -1…-3ºС, днем -1…+2ºС. Ветер юго-западный 3-7 м/с.
В пятницу и на выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием холодной воздушной массы из Скандинавии, которую принесет антициклон....
Погода капризная дама, и вот уже завтра солнечная погода сменится на порывистый ветер, небольшие осадки в виде дождя и мокрого...
На выходных, 16-17 февраля, погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
В связи с выходом активного циклона с юго-запада днем 12 февраля по области и г. Сумы ожидаются сложные погодные условия....