180 тысяч пенсионеров Сумщины уже зарегистрированы на веб-портале Пенсионного фонда

По словам начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области Татьяны Зленко, население области должно быть информировано об изменениях, которые происходят в пенсионном обеспечении. Оперативно эта информация появляется в электронном пенсионном деле.
«Такую информацию может увидеть уже треть населения области, ведь Сумщина является лидером в привлечении граждан к современному обслуживания Пенсионным фондом, а 180 тысяч пенсионеров, которые уже зарегистрированы на веб-портале», - отметила Татьяна Зленко.
Нужно также отметить, что такой сервис доступен и для лиц с особыми потребностями, ведь им сейчас пользуется более 50 тысяч людей этой категории. Зарегистрированные лица имеют возможность не только отправлять электронные обращения и информационные запросы, но и просматривать электронную дело и контролировать те изменения, которые произошли в их пенсионном обеспечении.
Сумская область была отмечена и среди лидеров по внедрению современных пенсионных документов. За прошлый год было выдано 24 тысячи электронных пенсионных удостоверений, состоящие непосредственно из пенсионного документа, карты и электронного ключа, сообщает сайт ОГА.
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