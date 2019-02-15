На Сумщине ищут средства на лупы и лампы в кабинки для голосования В Сумах прошло заседания областного комитета доступности.

«Наша с вами общая задача - приложить максимум усилий, чтобы на Сумщине люди с инвалидностью были полноправными участниками избирательного процесса, - подчеркнул руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. - Когда я впервые попал в ведущие европейские страны, то обратил внимание, как много лиц с ограниченными физическими возможностями на улицах городов. У нас таких людей встретишь на улице значительно меньше. Лишь позже я понял, что их не меньше. Просто у нас они на улицу выйти не могут. И до сих пор этот вопрос остается проблемным. На Сумщине почти 15% населения - люди с инвалидностью. И они должны быть полноценными членами нашего общества, в том числе, быть активными участниками избирательного процесса. И те, кто отвечает за организацию проведения выборов, должны обеспечить эту доступность».

Начальник областного управления градостроительства и архитектуры Олег Кривцов напомнил, что доступность людей с инвалидностью к избирательному процессу - это не только наличие пандусов. Это и маркировки желтым цветом ступенек, и шрифт Брайля, и увеличенный размер избирательных кабинок, чтобы туда мог заехать человек на коляске, и наличие в кабинках увеличивающегося стекла, лампы и т.п.

«Все это не требует больших средств, но обеспечит возможность осуществить свое избирательное право всем категориям населения», - подчеркнул Олег Кривцов.