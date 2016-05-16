Конотопские танцоры отличились во Львове

Соревнования организовала Всеукраинская федерация танцевального спорта и Львовский клуб спортивного танца «Фокстрот».
По результатам соревнований юные конотопчане получили 4 первых места, 4 вторых, 12 третьих и 2 седьмых места, а также бесценный опыт участия в соревнованиях высокого ранга.
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