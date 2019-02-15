На Сумщине рецидивист снова обокрал отчима

С заявлением о краже в полицию обратился 56-летний житель Шостки. Мужчина рассказал правоохранителям, что в его отсутствие из дома исчезли слесарные инструменты и микроволновая печь общей стоимостью более 5000 гривен. В содеянном он заподозрил приемного сына, который недавно вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за подобную кражу из его дома.
Проведя ряд розыскных мероприятий, полицейские установили местонахождение 27-летнего подозреваемого, и для выяснения всех обстоятельств доставили его в Шосткинский отдел полиции.
Своей вины мужчина не отрицал и рассказал правоохранителям, что похищенные инструменты продал, а микроволновую печь сдал в ломбард. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.
На вопрос следователя о мотивах такого поведения, мужчина признался, что таким образом он мстит отцу за недоразумения между ними.
В полиции действия подозреваемого квалифицировали, как кража и открыли отношении него уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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