Сумские полицейские в зоне ООС изымают боеприпасы и незаконные грузы Работники полиции Сумской области не первый год помогают своим донецким и луганским коллегам поддерживать на территории Донбасса законность и правопорядок, раскрывать преступления, предупреждать правонарушения, охранять общественный покой во время массовых мероприятий.

Сейчас в зоне ООС находится сводный отряд в составе бойцов спецроты «Сумы» и сотрудников Управления патрульной полиции Сумщины. Только за последнюю неделю наши бойцы обнаружили 2 факта незаконного обращения с оружием, разыскали похищенную машину, задержали троих разыскиваемых лиц и предупредили несколько фактов незаконной перевозки грузов.

Так, вчера поздно вечером сумские правоохранители, которые несли службу на одном из блокпостов, остановили легковой автомобиль, в котором, кроме водителя, находился 28-летний пассажир. То, что последний находился в нетрезвом состоянии, было видно с первого взгляда. Более того, молодой человек имел при себе две боевые гранаты. На вопрос, куда он направляется с таким «грузом», тот объяснил, что едет на вокзал, где должен встретиться со своей девушкой.

«Неизвестно, какие бы последствия имело это «свидание», если бы наши сотрудники не изъяли у него боеприпасы, - комментирует ситуацию заместитель командира роты «Сумы» Николай Графов. - Мало того, что он сам почти не контролировал свое поведение, к тому же, еще и вез в людное место чрезвычайно опасные вещи. Красноречивый факт: находясь на заднем сиденье машины, молодой человек, едва увидел наших полицейских, пытался ногой закатить гранаты под сиденье водителя. Детонация боеприпасов могла привести к увечью и гибели не только его самого и водителя машины, но и нескольких десятков окружающих людей».

Гранаты у мужчины изъяли и передали специалистам-взрывотехникам, а относительно самого нетрезвого пассажира сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины.

Накануне работники полиции Сумщины нашли еще одну единицу оружия, на этот раз - холодной. На заднем сиденье ВАЗа, за рулем которого находился 40-летний житель одной из центральных областей Украины, они увидели так называемую катану. Никаких разрешительных документов на нее у водителя не оказалось. Эту находку также изъяли и передали экспертам для исследования.

В течение двух последних дней наши бойцы обнаружили трех человек, находившихся в розыске как причастные к незаконным вооруженным формированиям, и остановили и после соответствующей проверки передали местным коллегам автомобиль марки «Деу Ланос», который был объявлен в розыск местным органом исполнительного производства.

«К тому же, в течение нескольких последних дней наши сотрудники предупредили факты незаконной перевозки различных грузов, - рассказывает Николай Графов. - Так, без соответствующих разрешительных документов местные жители пытались перевезти груз металлолома и древесины».

Работники полиции сопровождали грузовики с 5 тоннами металла и с почти 30 куб. м леса на соответствующие специализированные площадки, где транспортные средства будут находиться до тех пор, пока продолжаются соответствующие проверки.

Служба сумских полицейских на территории Донбасса продолжается, несмотря на всю опасность, присущую зоне, приближенной к театру боевых действий, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.