Сумчан ждут сразу на четырех гандбольных матчах В эти выходные продолжаются чемпионаты Украины по гандболу среди мужских и среди женских команд Высшей лиги.

1 марта в 16:00 и 2 марта в 15:00 в Манеже СумГУ сыграют свой тур девушки команды «СумГУ». К ним в гости пожалует команда «Пальмира» (Одесса).

В те же дни, в 18:00 и 10:30 соответственно, мужская команда «СумГУ» будет принимать команду «Мотор-3» (Запорожье).