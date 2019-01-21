Сумчан ждут сразу на четырех гандбольных матчах

1 марта в 16:00 и 2 марта в 15:00 в Манеже СумГУ сыграют свой тур девушки команды «СумГУ». К ним в гости пожалует команда «Пальмира» (Одесса).
В те же дни, в 18:00 и 10:30 соответственно, мужская команда «СумГУ» будет принимать команду «Мотор-3» (Запорожье).
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