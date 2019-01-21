Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01239

Сумчан ждут сразу на четырех гандбольных матчах

В эти выходные продолжаются чемпионаты Украины по гандболу среди мужских и среди женских команд Высшей лиги.

1 марта в 16:00 и 2 марта в 15:00 в Манеже СумГУ сыграют свой тур девушки команды «СумГУ». К ним в гости пожалует команда «Пальмира» (Одесса).

В те же дни, в 18:00 и 10:30 соответственно, мужская команда «СумГУ» будет принимать команду «Мотор-3» (Запорожье).

Спорт Гандбол ГК СумДУ

По тематике

В Сумах разыграли традиционный гандбольный турнир
26.02.2019 13:29

В Сумах разыграли традиционный гандбольный турнир

23-24 февраля в Сумах в девятый раз разыграли «Кубок Владимира Галенина» по гандболу....

В Сумах пройдет традиционный турнир по гандболу
21.02.2019 08:30

В Сумах пройдет традиционный турнир по гандболу

23-24 февраля в Сумах на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко в девятый раз разыграют награды гандбольного «Кубка Владимира Галенина»....

В Сумах состоится традиционный турнир по гандболу
13.02.2019 08:29

В Сумах состоится традиционный турнир по гандболу

23-24 февраля в Сумах на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко в девятый раз разыграют награды гандбольного «Кубка Владимира Галенина»....

В Сумах провели гандбольный турнир
12.02.2019 08:37

В Сумах провели гандбольный турнир

9 февраля в Сумах состоялся традиционный турнир по гандболу среди мужских команд, посвященный памяти тренера Михаила Алексеевича Завального....

Сумские гандболисты стартуют в кубке Украины
21.01.2019 09:40

Сумские гандболисты стартуют в кубке Украины

Кубок Украины-2018/2019 среди мужских команд стартует 2-3 февраля, когда состоятся первые матчи 1/16 финала....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.