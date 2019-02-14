БК «СумДУ» закроет регулярный сезон 2-3 марта в Сумах пройдут баскетбольные поединки высшей лиги чемпионата Украины.

В субботу, 2 марта, в 18:00 и воскресенье, 3 марта, в 12:00 в 3-м корпусе СумГУ (Петропавловская, 57) пройдет заключительный для наших ребят тур. Свои последние матчи команда «СумДУ» сыграет с аутсайдером группы 1 - командой «Кремень-КДЮСШ-2» из Кремечуга.

Дальше плей-офф, но наши будут играть только за 9-12-ые или 13-16-ые места. В первую восьмерку уже не попасть.