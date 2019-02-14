Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:09145

БК «СумДУ» закроет регулярный сезон

2-3 марта в Сумах пройдут баскетбольные поединки высшей лиги чемпионата Украины.

В субботу, 2 марта, в 18:00 и воскресенье, 3 марта, в 12:00 в 3-м корпусе СумГУ (Петропавловская, 57) пройдет заключительный для наших ребят тур. Свои последние матчи команда «СумДУ» сыграет с аутсайдером группы 1 - командой «Кремень-КДЮСШ-2» из Кремечуга.

Дальше плей-офф, но наши будут играть только за 9-12-ые или 13-16-ые места. В первую восьмерку уже не попасть.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

По тематике

Мариупольцы взяли реванш у сумчан
24.02.2019 14:14

Мариупольцы взяли реванш у сумчан

Сегодня, 24 февраля, прошла повторная игра 15-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....

Сумские баскетболисты обыграли мариупольских
23.02.2019 16:40

Сумские баскетболисты обыграли мариупольских

Сегодня, 23 февраля, БК «СумДУ» играл в Мариуполе с местным одноименным клубом....

БК «СумДУ» снова сильнее «Золотого Века» (видео)
17.02.2019 14:17

БК «СумДУ» снова сильнее «Золотого Века» (видео)

Сегодня, 17 февраля, в Сумах прошла повторная игра 15-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....

Сумские баскетболисты обыграли кропивницких
16.02.2019 22:42

Сумские баскетболисты обыграли кропивницких

Сегодня, 16 февраля, В Сумах прошла первая игра 15-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....

Сумские баскетболисты примут «Золотой век»
14.02.2019 13:03

Сумские баскетболисты примут «Золотой век»

16-17 февраля в Сумах пройдут игры 15-го тура чемпионата Украины по баскетболу в Высшей лиге....

Новости

Сумские теннисисты с серебром чемпионата Украины
Сегодня 13:03
Смерть в лифте: директору департамента инфраструктуры Сум избрали меру пресечения
Сегодня 12:46
В Сумах играли студенты-волейболисты со всей области
Сегодня 12:38
В Шостке решили не повышать стоимость проезда в маршрутках с 4 до 5 грн
Сегодня 12:04
На Сумщине спасатели тушили 4 пожара в жилых домах
Сегодня 12:00
Два конотопских борца поедут на мировые Combat Games
Сегодня 11:35
Чем дышали сумчане в прошлом году
Сегодня 11:18
Депутат Сумского облсовета пятый раз не явился в суд по пьяной езде
Сегодня 11:01
Еще девять громад Cумщины получат современные ЦПАУ
Сегодня 10:49
Сумские дзюдоистки отличились на Всеукраинских Combat Games
Сегодня 10:38
В Сумах стало на один памятник природы больше
Сегодня 10:05
Музей тоталитаризма пополнится экспонатами из Конотопа
Сегодня 09:38
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.