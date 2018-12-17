Сумские копы остановили нелегальный лесовоз Патрульные остановили транспортное средство с документами на груз, которые вероятно имеют признаки подделки.

Патрулируя улицу Харьковскую, экипаж стражей порядка остановил транспортное средство Renault Magnum с прицепом, водитель которого двигался с нарушением ПДД.

Во время проверки документов у полицейских возникло сомнение относительно соответствия товарно-транспортной накладной на древесину, которую транспортировал гражданин. Предварительно выяснилось, что данные указанные в ней, не соответствовали действительности.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.