Сумчан приглашают на первый весенний забег Начинай весенний беговой сезон уже 10 марта на первом весеннем забеге в городе Сумы LadiesRun от Race Project.

Выбирай наиболее удобную для себя дистанцию, это могут быть: 3 км, 9 км и 3 км в паре со своей половинкой. Забег пройдет вокруг озера Чеха. Бежать будут как женщины, так и мужчины. Начало в 11.00.

Заполняй анкету и становись участником: http://bit.do/ladiesrun

Стоимость участия всего 50 грн (до 28.02)!