Сумчан приглашают на первый весенний забег

Выбирай наиболее удобную для себя дистанцию, это могут быть: 3 км, 9 км и 3 км в паре со своей половинкой. Забег пройдет вокруг озера Чеха. Бежать будут как женщины, так и мужчины. Начало в 11.00.
Заполняй анкету и становись участником: http://bit.do/ladiesrun
Стоимость участия всего 50 грн (до 28.02)!
25-26 февраля в манеже Белорусского государственного университета физкультуры в Минске состоялась международная матчевая встреча легкоатлетов-юниоров в помещении....
В сумском манеже состоялся чемпионат Украины среди спортсменов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата и умственно физическими расстройствами....
Сегодня, 24 февраля, в Сумах прошел Snowman Run 2019 от Race Projrct....
На чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении украинцы выиграли семь медалей - четыре золотые и три серебряные....
Сборная Украины стала второй в общей медальной таблице на юниорском чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении, который прошел...