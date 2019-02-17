Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 11-летних

В турнире приняли участие шесть команд, которые сыграли по кругу.
По результатам сыгранных игр команды заняли места:
1 место - СДЮШОР «Динамо-2» Сумы (тренер-Свистюр Е.Ю.)
2 место - сборная команда Бориспольской ДЮСШ «Колосок» (тренер - Саленко Т.С.)
3 место - СДЮШОР «Динамо-1» Сумы (тренер-Ткач Н.В.)
4 место - Сумская областная ДЮСШ (тренер-Шаповал Н.С.)
5 место - Сборная команда г. Полтавы (тренер-Дроцкая Л.А.)
6 место - СДЮШОР «Динамо-3» Сумы (тренер-Нюкина И.А.)
Оргкомитет чемпионата определил лучших игроков в номинациях:
Лучший вратарь чемпионата - Лосицкая Руслана («Колосок»)
Лучший защитник - Михайлюк Маргарита (СДЮШОР «Динамо-2»)
Лучший нападающий - Горева Вероника (СДЮШОР «Динамо-1»)
Лучший игрок - Басанец София (СДЮШОР «Динамо-2»)
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