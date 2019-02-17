Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:21328

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 11-летних

25-27 февраля в Сумах проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2007-2008 г.р.

В турнире приняли участие шесть команд, которые сыграли по кругу.

По результатам сыгранных игр команды заняли места:

1 место - СДЮШОР «Динамо-2» Сумы (тренер-Свистюр Е.Ю.)

2 место - сборная команда Бориспольской ДЮСШ «Колосок» (тренер - Саленко Т.С.)

3 место - СДЮШОР «Динамо-1» Сумы (тренер-Ткач Н.В.)

4 место - Сумская областная ДЮСШ (тренер-Шаповал Н.С.)

5 место - Сборная команда г. Полтавы (тренер-Дроцкая Л.А.)

6 место - СДЮШОР «Динамо-3» Сумы (тренер-Нюкина И.А.)

Оргкомитет чемпионата определил лучших игроков в номинациях:

Лучший вратарь чемпионата - Лосицкая Руслана («Колосок»)

Лучший защитник - Михайлюк Маргарита (СДЮШОР «Динамо-2»)

Лучший нападающий - Горева Вероника (СДЮШОР «Динамо-1»)

Лучший игрок - Басанец София (СДЮШОР «Динамо-2»)

Спорт Индорхоккей

По тематике

Шосткинские хоккеисты стали вторыми в Минске
25.02.2019 13:00

Шосткинские хоккеисты стали вторыми в Минске

22-24 февраля в Минске проходил традиционный международный турнир «Открытый кубок столицы» памяти заслуженного тренера Республики Беларусь В.А.Жмакина по индорхоккею среди...

Шосткинские хоккеисты взяли «бронзу» чемпионата Украины
25.02.2019 09:00

Шосткинские хоккеисты взяли «бронзу» чемпионата Украины

22-24 февраля в Литине (Винницкая обл.) проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2007-08 г.р....

Сумские хоккеистки взяли «серебро» в Борисполе
18.02.2019 11:38

Сумские хоккеистки взяли «серебро» в Борисполе

13-15 февраля в Борисполе проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2003-2004 г.р....

Сумчанки вывели «Кутаиси» в финал
17.02.2019 15:40

Сумчанки вывели «Кутаиси» в финал

В Белграде продолжается EuroHockey Indoor Club Challenge II 2019 Women....

«Сумчанка» осталась в элите европейского индорхоккея
17.02.2019 12:03

«Сумчанка» осталась в элите европейского индорхоккея

Сегодня, 17 февраля, в Гамбурге завершается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женщин....

Новости

На Сумщинe прибыли наблюдатели ОБСЕ из Канады
Сегодня 15:50
В Тростянце будут реконструировать спортивную базу в Нескучном
Сегодня 15:48
На Сумщине за три года планируют осуществить почти 700 инфраструктурных проектов
Сегодня 15:32
На Сумщине мошенники опробовали новый вид мошенничества
Сегодня 15:14
В Сумах впервые провели уникальную операцию
Сегодня 15:04
В Сумах фрезеровщик получил тяжелую травму глаза
Сегодня 14:55
Прокуратура оспаривает двухмиллионный контракт Сумского облсовета
Сегодня 14:39
У Сумах вшанували пам'ять видатного польського письменника та публіциста ХХ століття
Сегодня 14:27
Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий на Сумщине
Сегодня 13:59
На Сумщине потребители природного газа получат квитанции с перерасчетом
Сегодня 13:38
Пьяный сумчанин попал под колеса легковушки
Сегодня 13:33
Сумские волейболисты примут «Фаворит»
Сегодня 13:09
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.