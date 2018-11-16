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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:36253

Сумчан запрошують взяти участь у конкурсі проектів національно-патріотичного виховання

Міністерство молоді та спорту України оголошує конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році.

Конкурс оголошено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) з метою комплексного розвитку національно-патріотичного виховання та надання підтримки громадським об'єднанням у 2020 році на виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання.

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:

1. Формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді.

2. Популяризація національної духовно-культурної спадщини.

3. Підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України.

4. Ушанування пам’яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу.

5. Збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді.

6. Збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

7. Підготовка громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Конкурсна пропозиція має містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою наказом Міністерства молоді та спорту України від 23 березня 2018 року № 1312 «Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсів із визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 29 березня 2018 року за № 385/31-837 (зі змінами), за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності) (оригінал і п’ять копій);

2) опис проекту національно-патріотичного виховання та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 23 березня 2018 року № 1312 «Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсів із визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 29 березня 2018 року за № 385/31-837 (зі змінами) (оригінал і п'ять копій);

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід реалізації проектів, спрямованих на національно-патріотичне виховання, відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності, визначених в Указі Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, про джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, інформація щодо наявності бюджетних правопорушень протягом останніх двох років (оригінал і п'ять копій).

Усі документи, що містяться у конкурсній пропозиції, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою організації.

Проект та кошторис витрат, подані на Конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами).

Враховуючи норми Бюджетного кодексу України щодо забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів державного бюджету не перевищує 500 тис. грн.

Інститут громадянського суспільства, який буде визнано переможцем конкурсу, повинен взяти участь у співфінансуванні реалізації проекту в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

При плануванні видатків також слід враховувати, що проекти мають бути орієнтовані на рівний доступ до участі в них жінок та чоловіків, у тому числі щодо отримання та поширення будь-якої інформації у національно-патріотичному середовищі або щодо реалізації політики у національно-патріотичній сфері.

В описі проекту слід зазначати цільову аудиторію, яку планується залучити до проекту (наприклад: молодь з прикордонних районів, учасники антитерористичної операції на Сході України, молодь з числа внутрішньо переміщених осіб та ін.) із приблизними показниками в числовому вимірі. Також важливо вказати прогнозоване інформаційне охоплення проектом у числовому вимірі, способи інформування громадськості про перебіг та результати реалізації проекту (засоби масової інформації, строки та методи інформування громадськості).

Після визнання проекту переможцем Конкурсу кошторис витрат може бути доопрацьований відповідно до п. 23 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (зі змінами).

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Громадська організація може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються до 14 березня 2019 р. щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10:00 до 17:00 (у п’ятницю до 15:00) за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, к. 712. Контактні телефони: (044) 289-08-30). Електронна адреса: npvmms@msms.gov.ua

Конкурс буде завершено протягом 15 днів після затвердження Державного бюджету України на 2020 рік.

Додаткову інформацію можна знайти за посиланням.

Завантажити оголошення за посиланням.

Общество Конкурс Патриотическое воспитание

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