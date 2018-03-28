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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:07356

Сумской суд стал вторым по открытости в Украине

Заречный районный суд г. Сумы занял 2-ое место в общем рейтинге открытости судов Украины.

Команда ОО «Бюро правовых коммуникаций» сегодня, 28 февраля, обнародовала Рейтинг информационной открытости веб-страниц судов Украины. В рамках проекта был проведен анализ веб-страниц судов Украины на портале «Судебная власть Украины» по 10 показателям. Всего было обработано материал веб-страниц 726 судов.

При этом в десятке еще четыре суда с Сумщины: третьим стал Белопольский районный суд, четвертым – Сумской районный суд, шестым – Липоводолинский районный суд, десятым – Хозяйственный суд Сумской области.

Перове же место занял Киевский районный суд г. Одесса.

Право Заречный районный суд г. Сумы Рейтинг Суды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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