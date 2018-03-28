Сумской суд стал вторым по открытости в Украине Заречный районный суд г. Сумы занял 2-ое место в общем рейтинге открытости судов Украины.

Команда ОО «Бюро правовых коммуникаций» сегодня, 28 февраля, обнародовала Рейтинг информационной открытости веб-страниц судов Украины. В рамках проекта был проведен анализ веб-страниц судов Украины на портале «Судебная власть Украины» по 10 показателям. Всего было обработано материал веб-страниц 726 судов.

При этом в десятке еще четыре суда с Сумщины: третьим стал Белопольский районный суд, четвертым – Сумской районный суд, шестым – Липоводолинский районный суд, десятым – Хозяйственный суд Сумской области.

Перове же место занял Киевский районный суд г. Одесса.