Сумской суд стал вторым по открытости в Украине

Команда ОО «Бюро правовых коммуникаций» сегодня, 28 февраля, обнародовала Рейтинг информационной открытости веб-страниц судов Украины. В рамках проекта был проведен анализ веб-страниц судов Украины на портале «Судебная власть Украины» по 10 показателям. Всего было обработано материал веб-страниц 726 судов.
При этом в десятке еще четыре суда с Сумщины: третьим стал Белопольский районный суд, четвертым – Сумской районный суд, шестым – Липоводолинский районный суд, десятым – Хозяйственный суд Сумской области.
Перове же место занял Киевский районный суд г. Одесса.
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