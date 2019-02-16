В Тростянце будут реконструировать спортивную базу в Нескучном

27 февраля глава Тростянецкой ОТГ Юрий Бова и архитектор Алина Бер приняли участие в заседании областного архитектурно-градостроительного совета при управлении градостроительства и архитектуры Сумской областной государственной администрации.
Ознакомившись с документацией «Детального плана территории земельного участка для размещения многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса за пределами населенных пунктов в административных границах Тростянецкой объединенной территориальной громады Сумской области» (речь идет о восстановлении спортивной базы в урочище Нескучное) и заслушав подробную информацию Юрия Бовы, члены областной градостроительного совета одобрили проект и рекомендовали его к утверждению.
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