У Сумах вшанували пам'ять видатного польського письменника та публіциста ХХ століття

На початку зустрічі Володимеж КУЧИНСКИЙ, президент товариства привітав присутніх та нагадав, що Сейм Польщі ухвалив рішення про відзначення у 2019 році столітнього ювілею Густава Херлинга-Грудзинского.

Члени товариства польської культури Олексій САМОХВАЛОВ, Юлія МОПАНЬКО і Вероніка МОПАНЬКО виступили з презентацією життєвого та творчого шляху видатного польського письменника, публіциста, літературного критика, журналіста, солдата і в'язня ГУЛАГУ.

Густав Херлинг-Грудзиньский народився 20 травня 1919 року у м.Кельце. Навчався у місцевій гімназії, а потім проти волі свого батька вивчав польську філологію у Варшавському університеті. Вже тоді розпочав писати для періодичних видань «Ateneum», «Pion», «Nowy Wyraz» та редагував тижневик «Orka naUgorze».

У 1939 році, після початку Другої світової війни, спільно з друзями створив підпільну організацію Польська народна акція незалежності. За завданням організації перебував у Львові та Гродно, але у 1940 році був заарештований НКВС за доносом. За звинуваченням у шпіонажі був засуджений до п’яти років ув’язнення у таборах. Пройшовши кілька пересильних таборів, опинився у спецтаборі у Архангельскій області, де організував голодування.

20 січня 1942 року був звільнений за польсько-радянською угодою Сикорського-Майського. Шокуючий опис табірної реальності пізніше був зроблений в книзі «Інший світ». У березні 1942 року йому вдалося приєднатися до Армії генерала Андерса (2-й Польський корпус). Був учасником битви під Монте-Кассино, за що отримав вищий військовий орден Польщі Виртуті Мілітарі.

Після війни став політичним емігрантом. Разом зі своєю дружиною переїхав з Італії до Лондона, де став публіцистом тижневика «Wiadomości». Також був співавтором і редактором щомісячника «Культура», членом Літературного інституту.

Як довоєнний прибічник Польської соціалістичної партії, після війни Густав Херлинг-Грудзинский став відомий як критик комуністичної диктатури в Польщі та усій Центральній і Східній Європі. Упродовж усього комуністичного періоду в Польщі він залишався у вигнанні в якості польського політичного емігранта. У 1952-1955 роках працював на Радіо «Вільна Європа» в Мюнхені. У 1955 році оселився у Неаполі.

Густав Херлинг-Грудзиньский був членом Асоціації польських письменників. У 1990 році став лауреатом Літературної премії Польського Пен-клубу. На знак визнання його заслуг перед Республікою Польща у 1998 році нагороджений орденом Білого Орла. У 2000 році отримав почесний докторський ступінь в Ягеллонському університеті в Кракові. Помер 4 липня 2000 року в результаті крововиливу в мозок. Похований на неаполітанському кладовищі Поджіо.