На Сумщине может подтопить 119 мостов На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения в Сумской области находится 212 мостов.

Из них 207 железобетонных и 5 металлических общей протяженностью 7147 погонных метров и 1438 водопропускных труб длиной 23081 погонных метров. По результатам многолетних наблюдений вероятность поднятия уровня воды в период весеннего половодья существует на 119 мостовых переходах. Остальные мосты (93 шт.) - это переходы через суходолы или небольшие ручьи и железную дорогу, сообщает Сулжба автомобильных дорог в Сумской области.

Особое внимание и постоянный надзор специалистов уделяется участкам автомобильных дорог государственного значения и искусственных сооружений, на которых ожидается подтопление при прохождении весеннего половодья 2019 года. Нынешней весной определено 8 таких участков протяженностью 1,8 км. Разрабатываются варианты запасных маршрутов на случай подтопления основных дорог.

Автодорога Т-19-04 Белополье-Терны-Л.Долина-Гадяч

км 0+730-км 0+800

км 18+530-км 18+610

Автодорога Т-19-06 КПП «Шебекино» -Лебедин-Лантратовка

км 33+800-км 33+980

км 42+260-км 42+360

Р-65 КПП «Николаевка» -Глухов-КПП «Катериновка» с.Пироговка

Р-45 Сумы-Краснополье-Богодухов

плотина в селе Мезеновка км 58+500

Т-19-01 Сумы-Мирополье-Осоевка-Автодорога Р-45

км 23+000-км 24+00, с. Барыловка, с.Грунивка

Т-19-18 Краснополье-КПП «Покровка»

км 1+400-км 1+600