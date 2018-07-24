Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50405

На Сумщине может подтопить 119 мостов

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения в Сумской области находится 212 мостов.

Из них 207 железобетонных и 5 металлических общей протяженностью 7147 погонных метров и 1438 водопропускных труб длиной 23081 погонных метров. По результатам многолетних наблюдений вероятность поднятия уровня воды в период весеннего половодья существует на 119 мостовых переходах. Остальные мосты (93 шт.) - это переходы через суходолы или небольшие ручьи и железную дорогу, сообщает Сулжба автомобильных дорог в Сумской области.

Особое внимание и постоянный надзор специалистов уделяется участкам автомобильных дорог государственного значения и искусственных сооружений, на которых ожидается подтопление при прохождении весеннего половодья 2019 года. Нынешней весной определено 8 таких участков протяженностью 1,8 км. Разрабатываются варианты запасных маршрутов на случай подтопления основных дорог.

Автодорога Т-19-04 Белополье-Терны-Л.Долина-Гадяч

км 0+730-км 0+800

км 18+530-км 18+610

Автодорога Т-19-06 КПП «Шебекино» -Лебедин-Лантратовка

км 33+800-км 33+980

км 42+260-км 42+360

Р-65 КПП «Николаевка» -Глухов-КПП «Катериновка» с.Пироговка

Р-45 Сумы-Краснополье-Богодухов

плотина в селе Мезеновка км 58+500

Т-19-01 Сумы-Мирополье-Осоевка-Автодорога Р-45

км 23+000-км 24+00, с. Барыловка, с.Грунивка

Т-19-18 Краснополье-КПП «Покровка»

км 1+400-км 1+600

Общество Мосты Паводок

По тематике

Сумской водоканал готовится к весеннему паводку
Вчера 14:13

Сумской водоканал готовится к весеннему паводку

КП «Горводоканал» заранее готовится к работе в паводковый период....

25.02.2019 14:28

Сумщина готова к весеннему паводку

В области разработаны конкретные карты угрозы подтоплений и разосланы всем местным комиссиям ТЭБ и ЧС....

В Сумах вместо ремонта решили заняться наименованием мостов
13.02.2019 14:33

В Сумах вместо ремонта решили заняться наименованием мостов

В Сумах стартовало общественное обсуждение вопроса присвоения названий (наименований) мостам и путепроводам....

В Ахтырке пустили транспорт по объездной, разрытой во время паводка
14.09.2018 16:44

В Ахтырке пустили транспорт по объездной, разрытой во время паводка

На стадии завершения работы по объекту «Строительство водопропускных сооружения русла реки Ахтырка в черте города Ахтырка для борьбы с вредным...

В Ахтырке начали готовиться к будущему паводку
24.07.2018 15:34

В Ахтырке начали готовиться к будущему паводку

Для обеспечения большей пропускной способности и беспрепятственного пропуска воды из русла река Ахтырка к Ворскле в Ахытрке начались работы по...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.