На Сумщине на лыжне соревновались дети-инвалиды 27 февраля на базе Шалыгинского специального интернатного учреждения прошли соревнования по лыжным гонкам, которые входят в программу XIII областной Олимпиады «Сияние надежд» для детей с особыми потребностями.

В соревнованиях приняли участие команды специальных общеобразовательных школ-интернатов Сумской области. По итогам соревнований пятое место заняла команда Глинской специальной общеобразовательной школы-интерната, четвертое место у команды Лебединской специальной общеобразовательной школы-интерната, третье место завоевала команда Штеповского учебно-реабилитационного центра, второе место - у команды Шалыгинской специальной общеобразовательной школы-интерната, а победу праздновала команда Косовщинской специальной общеобразовательной школы-интерната. Призеров соревнований наградили грамотами и медалями, а команда-победительница получила кубок, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.