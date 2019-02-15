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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на лыжне соревновались дети-инвалиды

27 февраля на базе Шалыгинского специального интернатного учреждения прошли соревнования по лыжным гонкам, которые входят в программу XIII областной Олимпиады «Сияние надежд» для детей с особыми потребностями.

В соревнованиях приняли участие команды специальных общеобразовательных школ-интернатов Сумской области. По итогам соревнований пятое место заняла команда Глинской специальной общеобразовательной школы-интерната, четвертое место у команды Лебединской специальной общеобразовательной школы-интерната, третье место завоевала команда Штеповского учебно-реабилитационного центра, второе место - у команды Шалыгинской специальной общеобразовательной школы-интерната, а победу праздновала команда Косовщинской специальной общеобразовательной школы-интерната.

Призеров соревнований наградили грамотами и медалями, а команда-победительница получила кубок, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.

Спорт Инваспорт Лыжные гонки

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