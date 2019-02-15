«СДПУ» продолжает погоню за «СумДУ» Продолжается борьба за выход в плей-офф Студенческой лиги Украины.

27 февраля «СДПУ» в Полтаве переиграла аутсайдера турнира «ПНТУ» 5:2.

Эта победа позволяет коллективу тренерского дуэта Гладов-Кравченко вернуться в гонку за второе проходное место. Напомним, «педагогам» остаётся провести ещё один матч с полтавчанами и один с «СумДУ». Последнюю, помимо дерби, ждёт тяжёлый выезд в Харьков.

Сейчас лидирует «ХНУ» - 10 очков, у «СумДУ» - 8, у «СДПУ» - 4, у «ПНТУ» - 0.