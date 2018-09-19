Сумщина должна собрать 645 призывников

Об этом заявил замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош во время совещания по вопросам подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу.
По словам начальника отдела комплектования и призыва (подготовки к военной службе) - заместителя военного комиссара Юрия Онопко, перед властями всех уровней Сумской области поставлена задача отправить 645 призывников. Из них в Вооруженные силы Украины - 300 призывников, другие военные формирования - 345 призывников, из которых в Национальную гвардию Украины - 181 призывник, в Государственную пограничную службу - 140 призывников, в специальную службу транспорта - 24 призывника.
В прошлом году Сумская область, хотя и не без труда, но выполнила определенное задание.
Начальник областного управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Виталий Тимошенко отметил необходимость повышения правового и социального сознания граждан призывного возраста, что увеличит явку юношей для прохождения призывных комиссий.
Замглавы облгосадминистрации Иван Боршош поручил военкоматам и главам райгосадминистраций организовать качественное оповещения граждан призывного возраста о призыве на срочную военную службу в 2019 году и осуществить своевременное выявление юношей, уклоняющихся от призыва, и вместе с правоохранительными органами осуществить их розыск с целью прохождения призывной комиссии.
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