Сумщина должна собрать 645 призывников Выполнение мероприятий по призыву - это общая задача районных и городских военных комиссариатов и райгосадминистраций и органов местного самоуправления.

Об этом заявил замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош во время совещания по вопросам подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу.

По словам начальника отдела комплектования и призыва (подготовки к военной службе) - заместителя военного комиссара Юрия Онопко, перед властями всех уровней Сумской области поставлена задача отправить 645 призывников. Из них в Вооруженные силы Украины - 300 призывников, другие военные формирования - 345 призывников, из которых в Национальную гвардию Украины - 181 призывник, в Государственную пограничную службу - 140 призывников, в специальную службу транспорта - 24 призывника.

В прошлом году Сумская область, хотя и не без труда, но выполнила определенное задание.

Начальник областного управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Виталий Тимошенко отметил необходимость повышения правового и социального сознания граждан призывного возраста, что увеличит явку юношей для прохождения призывных комиссий.

Замглавы облгосадминистрации Иван Боршош поручил военкоматам и главам райгосадминистраций организовать качественное оповещения граждан призывного возраста о призыве на срочную военную службу в 2019 году и осуществить своевременное выявление юношей, уклоняющихся от призыва, и вместе с правоохранительными органами осуществить их розыск с целью прохождения призывной комиссии.