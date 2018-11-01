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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские самбисты отличились в столице

23-24 февраля в Киеве прошел II Всеукраинский турнир «Детский фестиваль по борьбе самбо» среди юношей и девушек.

В соревнованиях, которые принимал зал школы № 264, приняли участие 500 участников из 13 регионов страны. Количество клубов - 39. Среди них были и сумчане, которые не остались без медалей.

Первое место занял Артем Гордийко (2008 г.р., 46 кг), второе - Николай Мирошниченко 2010-2011 г.р., 26 кг), Фаддей Гузь (2010-2011 г.р., 30 кг), Ярослав Москалец (2008 г.р., 46 кг) и Языкова Лилия (2008-2009 г.р., 30 кг). Бронза у Максима Гончаренко (2008, 42 кг).

Подготовили спортсменов Оксана Квитченко и Наталья Лысенко

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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