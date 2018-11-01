Сумские самбисты отличились в столице

В соревнованиях, которые принимал зал школы № 264, приняли участие 500 участников из 13 регионов страны. Количество клубов - 39. Среди них были и сумчане, которые не остались без медалей.
Первое место занял Артем Гордийко (2008 г.р., 46 кг), второе - Николай Мирошниченко 2010-2011 г.р., 26 кг), Фаддей Гузь (2010-2011 г.р., 30 кг), Ярослав Москалец (2008 г.р., 46 кг) и Языкова Лилия (2008-2009 г.р., 30 кг). Бронза у Максима Гончаренко (2008, 42 кг).
Подготовили спортсменов Оксана Квитченко и Наталья Лысенко
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