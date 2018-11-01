Сумские самбисты отличились в столице 23-24 февраля в Киеве прошел II Всеукраинский турнир «Детский фестиваль по борьбе самбо» среди юношей и девушек.

В соревнованиях, которые принимал зал школы № 264, приняли участие 500 участников из 13 регионов страны. Количество клубов - 39. Среди них были и сумчане, которые не остались без медалей.

Первое место занял Артем Гордийко (2008 г.р., 46 кг), второе - Николай Мирошниченко 2010-2011 г.р., 26 кг), Фаддей Гузь (2010-2011 г.р., 30 кг), Ярослав Москалец (2008 г.р., 46 кг) и Языкова Лилия (2008-2009 г.р., 30 кг). Бронза у Максима Гончаренко (2008, 42 кг).

Подготовили спортсменов Оксана Квитченко и Наталья Лысенко