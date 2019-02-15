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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Пьяный сумчанин попал под колеса легковушки

Происшествие случилось 27 февраля, около 18 часов, на проспекте Курском.

По предварительным данным, 59-летний водитель допустил наезд на 44-летнего пешехода, который внезапно начал перебегать проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и раны височной области. С места происшествия его доставили в Сумскую областную клиническую больницу. Предварительно, он находился в нетрезвом состоянии.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следователя и обеспечивали безопасность дорожного движения во время оформления им материалов данного ДТП.

Сейчас продолжаются следственные действия, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Дтп ДТП с пострадавшими

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