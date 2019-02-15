Пьяный сумчанин попал под колеса легковушки

По предварительным данным, 59-летний водитель допустил наезд на 44-летнего пешехода, который внезапно начал перебегать проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и раны височной области. С места происшествия его доставили в Сумскую областную клиническую больницу. Предварительно, он находился в нетрезвом состоянии.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следователя и обеспечивали безопасность дорожного движения во время оформления им материалов данного ДТП.
Сейчас продолжаются следственные действия, сообщает патрульная полиция Сумщины.
На трассе Сумы - Белополье автоцистерна съехала на обочину....
Суд вынес приговор по ДТП на ул. Сумской в Харькове....
25 февраля, утром, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на перекрестке улиц Степана Бандеры и Засумская....
ДТП произошло 22 февраля, около 23 часов, на перекрестке улиц Харьковской, Героев Сумщины и Покровской площади....
Сегодня, 22 февраля, около 9.30, на перекрестке улицы Тополянская и 2-ой Железнодорожной произошло ДТП....