На Сумщине потребители природного газа получат квитанции с перерасчетом ООО «Сумыгаз Сбыт» получил от оператора ГРМ информацию о перерасчете объемов потребленного природного газа для клиентов без счетчиков.

В квитанциях потребителей отобразятся изменения за период с августа прошлого по январь текущего года.

Изменения произошли во исполнение Постановления КМУ №63 «Некоторые вопросы потребления природного газа бытовыми потребителями», вступившего в силу 08.02.2019 года и устанавливающего новые нормы потребления природного газа для домовладений, которые не имеют газовых счетчиков.

В постановлении указано, что применение норм потребления природного газа бытовыми потребителями при отсутствии счетчиков газа осуществляется с 9 августа 2018 года, поэтому в квитанциях клиентов «Сумигах Сбыт» перерасчет будет отражено задним числом.

Новые нормы потребления природного газа в случае отсутствия счетчика газа:

• для домовладений с газовой плитой при наличии централизованного горячего водоснабжения - 3,29 куб. м. на 1 человека,

• для домовладений с газовой плитой при отсутствии централизованного горячего водоснабжения - 5,39 куб. м. на 1 человека.