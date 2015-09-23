На Сумщине потребители природного газа получат квитанции с перерасчетом

В квитанциях потребителей отобразятся изменения за период с августа прошлого по январь текущего года.
Изменения произошли во исполнение Постановления КМУ №63 «Некоторые вопросы потребления природного газа бытовыми потребителями», вступившего в силу 08.02.2019 года и устанавливающего новые нормы потребления природного газа для домовладений, которые не имеют газовых счетчиков.
В постановлении указано, что применение норм потребления природного газа бытовыми потребителями при отсутствии счетчиков газа осуществляется с 9 августа 2018 года, поэтому в квитанциях клиентов «Сумигах Сбыт» перерасчет будет отражено задним числом.
Новые нормы потребления природного газа в случае отсутствия счетчика газа:
• для домовладений с газовой плитой при наличии централизованного горячего водоснабжения - 3,29 куб. м. на 1 человека,
• для домовладений с газовой плитой при отсутствии централизованного горячего водоснабжения - 5,39 куб. м. на 1 человека.
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