Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38307

На Сумщине потребители природного газа получат квитанции с перерасчетом

ООО «Сумыгаз Сбыт» получил от оператора ГРМ информацию о перерасчете объемов потребленного природного газа для клиентов без счетчиков.

В квитанциях потребителей отобразятся изменения за период с августа прошлого по январь текущего года.

Изменения произошли во исполнение Постановления КМУ №63 «Некоторые вопросы потребления природного газа бытовыми потребителями», вступившего в силу 08.02.2019 года и устанавливающего новые нормы потребления природного газа для домовладений, которые не имеют газовых счетчиков.

В постановлении указано, что применение норм потребления природного газа бытовыми потребителями при отсутствии счетчиков газа осуществляется с 9 августа 2018 года, поэтому в квитанциях клиентов «Сумигах Сбыт» перерасчет будет отражено задним числом.

Новые нормы потребления природного газа в случае отсутствия счетчика газа:

• для домовладений с газовой плитой при наличии централизованного горячего водоснабжения - 3,29 куб. м. на 1 человека,

• для домовладений с газовой плитой при отсутствии централизованного горячего водоснабжения - 5,39 куб. м. на 1 человека.

Общество ООО «Сумыгаз сбыт»

По тематике

26.02.2019 17:48

Сумчан просят оплатить газ без платежек

Из-за проведения перерасчетов январские платежки за природный газ поступят позже....

19.02.2019 09:36

В феврале счета за газ придут с задержкой

Почему счета за газ, потребленный в январе, поступят с задержкой, объясняет ООО «Сумыгаз Сбыт»....

27.02.2018 15:12

Отсутствие январских квитанций за газ не повлияет на получение субсидий

Об этом говорили на совещании начальника управления ЖКГ облгосадминистрации Сергея Лугового с руководством ООО «Сумыгаз Сбыт»....

20.09.2016 11:32

На Сумщине 134 тысячи субсидиантов получат перерасчет за газ

Кабмин обязал «Сумыгаз Сбыт» вместе с учреждениями социальной защиты населения вернуть в государственный бюджет остатки неиспользованной субсидии на газ. Согласно...

23.09.2015 19:05

Отопительный сезон еще не начался, а сумчане уже перестают платить за газ из-за роста цены

Задолженность потребителей Сумщины за природный газ в течение последнего месяца выросла почти на 10%....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.