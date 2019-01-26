Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий на Сумщине По прогнозам Украинского Гидрометцентра, на территории Сумщины до конца суток 28 февраля и в течение дня 1 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В связи с этим спасатели призывают граждан быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу. А водителям быть внимательными на дороге, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.