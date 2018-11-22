Прокуратура оспаривает двухмиллионный контракт Сумского облсовета Сегодня, 28 февраля, Хозяйственный суд Сумской области назначил к рассмотрению по существу дело по иску заместителя руководителя Сумской местной прокуратуры в интересах государства в Управление имуществом Сумского областного совета.

Прокурор просит суд признать недействительными результаты публичной закупки и договор на услуги по управлению недвижимостью на сумму 2 млн грн, который управление имуществом Сумского областного совета заключило с частным предприятием «Мегаполис» 1 октября 2018 года, пишет sumy.today.

Речь идет об услугах по оформлению права собственности на земельные участки лесного фонда общей площадью 16700,5 га.

Управление имуществом облсовета решило закупить эти услуги не на открытых торгах, а путем переговорной процедуры. Прокуратура считает, что это было неправомерно. Ведь проводить переговорную процедуру по закону можно только, когда дважды на тендер заявляются меньше, чем два участника. В этом же случае открытые торги объявлялись действительно дважды, но в первый раз на них заявились два участника, предложения которых были допущены к оценке, но потом отклонены.

По информации прокуратуры, если бы управление имуществом провело открытые торги, это позволило бы сэкономить бюджетные средства. Об этом, по данным прокуратуры, свидетельствует тот факт, что во время проведения первых торгов кроме ООО «Мегаполис» в них участвовало ООО «Землі Півдня» с предложением 1 653 349,50 грн, что почти на 350 000 грн меньше суммы, на которую заключен договор по переговорной процедурой.

Судебное разбирательство по существу дела по иску прокуратуры назначено на 26 марта.