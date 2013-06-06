В Сумах фрезеровщик получил тяжелую травму глаза На одном из предприятий Сум в результате разрыва фрезы у оператора станка травмирован глаз.

Трагедия произошла 25 февраля в 9:00 утра в механосборочном цехе предприятия. Во время обработки детали на фрезерном станке разорвалась фреза, в результате чего оператор станков с программным управлением тяжелое ранение левого глаза.

Стаж работы пострадавшего по профессии составляет 2,5 года. В ходе расследования специальной комиссией Гоструда будут установлены причины наступления трагедии, а также обнаружены причастные лица, действия или бездействие которых привели к травмированию 28-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ведомства.