В Сумах фрезеровщик получил тяжелую травму глаза

Трагедия произошла 25 февраля в 9:00 утра в механосборочном цехе предприятия. Во время обработки детали на фрезерном станке разорвалась фреза, в результате чего оператор станков с программным управлением тяжелое ранение левого глаза.
Стаж работы пострадавшего по профессии составляет 2,5 года. В ходе расследования специальной комиссией Гоструда будут установлены причины наступления трагедии, а также обнаружены причастные лица, действия или бездействие которых привели к травмированию 28-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ведомства.
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