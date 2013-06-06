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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55309

В Сумах фрезеровщик получил тяжелую травму глаза

На одном из предприятий Сум в результате разрыва фрезы у оператора станка травмирован глаз.

Трагедия произошла 25 февраля в 9:00 утра в механосборочном цехе предприятия. Во время обработки детали на фрезерном станке разорвалась фреза, в результате чего оператор станков с программным управлением тяжелое ранение левого глаза.

Стаж работы пострадавшего по профессии составляет 2,5 года. В ходе расследования специальной комиссией Гоструда будут установлены причины наступления трагедии, а также обнаружены причастные лица, действия или бездействие которых привели к травмированию 28-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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