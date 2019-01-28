В Сумах впервые провели уникальную операцию В клинической больницы № 1 ортопед-травматолог Владимир Сухоставец, впервые в области, провел артроскопичное оперативное лечение плечевого сустава у больного с деформирующим остеоартрозом.

После операции больная двое суток находилась на стационарном лечении и была выписана со значительным улучшением для дальнейшей реабилитации, пишет сайт мэрии.

Артроскопические операции позволяют вывести лечения патологий в суставах на совершенно инновационный уровень: повреждения в области проведения артроскопии значительно уменьшаются, а это существенно сокращает срок реабилитации пациентов.

Основными показаниями к артроскопии суставного сочленения в плечевом поясе является повреждения различного рода, которые сопровождаются болями различной степени тяжести и значительным ограничением подвижности плеча.

Как правило, анестезия подбирается в зависимости от тяжести проявления болевого синдрома, но в большинстве случаев используется проводниковое анестезирование. Весь процесс сводится к следующим действиям: хирург выполняет небольшой продольный надрез, в который вставляется артроскопической прибор, благодаря которому и происходит визуализация. Удаление пораженных тканей, в случае необходимости, производится через аналогичный надрез рядом.

При артроскопии сохраняется целостность сустава, поскольку делается лишь небольшой надрез мягких тканей и суставного сочленения; шрамы от процедуры малозаметные; восстановление после процедуры длится не более трех суток; болевой синдром после операции характеризуется малой интенсивностью и слабостью; пациент может покинуть медицинское учреждение в день проведения процедуры; мала вероятность осложнений; первоначальная подвижность сустава возвращается значительно быстрее, чем при открытых операциях.