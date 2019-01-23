На Сумщине стали больше строить Главное управление статистики в Сумской области сообщает о жилищном строительстве в Сумской области в 2018 году.

В 2018 году в Сумской области принято в эксплуатацию 96,9 тыс. кВ. м общей площади жилых зданий нового строительства, что на 5,7% больше по сравнению с 2017 годом.

При этом более двух третей жилья (67,1%) построено в областном центре. Также значительные объемы нового жилья введено в эксплуатацию в Сумском, Кролевецком и Тростянецком районах, городах Конотоп, Ахтырка и Лебедин.

В целом на протяжении 2018 года в Сумской области введено в эксплуатацию 1165 квартир. Средний размер вновь построенной квартиры составляет 83,2 кв. м общей площади, в частности, в сельской местности - 126,2 кв. м, в городских поселениях - 77,6 кв. м.