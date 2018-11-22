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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32175

На Сумщине за три года планируют осуществить почти 700 инфраструктурных проектов

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко и его первый зам Вадим Акперов презентовали проект плана перспективного развития Сумщины 2019-2021 годы.

«Сегодня результаты инфраструктурного роста на местах являются заметными. И это - заслуга прежде всего децентрализации. Ведь децентрализация - реальный шанс на возрождение страны, - отметил Николай Клочко. - За три года на территории нашей области появились новые современные дороги, освещение улиц, открываются и реконструируются украинские школы, строятся сельские амбулатории, футбольные поля и спортивные площадки и т.п. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы инвестировать в новые точки роста, в перспективные сектора. И это - шаг к новому качеству жизни».

Он напомнил, что во время заседания Совета регионального развития еще в ноябре 2018 года он поручил Вадиму Акперову возглавить организацию подготовки и формирования плана перспективного развития области на 2019-2021 годы. А сейчас областная власть представляет наработки.

По словам Вадима Акперова, в перечень перспективных объектов области, реализация которых запланирована в течение 2019-2021 годов, представлены 691 социально важный объект. Все проекты нанесены на карту-схему, больше о них можно прочитать в специально разработанном буклете с фотоиллюстрациями.

«Каждый житель Сумщины может увидеть на этой карте свой город или село и те объекты, которые будут созданы, реконструированы или отремонтированы в ближайшие три года», - говорил первый заместитель главы ОГА.

Планируется, что буклет и карту будут распространять волонтеры и общественные организации, которые также пригласили к сотрудничеству.

Свои предложения по плану перспективного развития области жители Сумщины могут предоставить в Секретариат Совета регионального развития при главе облгосадминистрации на электронную почту secretar-rrr@sm.gov.ua или по телефонам горячей линии: 0800-301-501, (0542) 66 -33-77.

«Приглашаем всех присоединиться к обсуждению проекта, - обратился глава облгосадминистрации. - Наша цель - чтобы жители Сумщины, которые принимали участие в разработке планов перспективного развития своих территорий, увидели, что их предложения учтены, что есть обратная связь. А те, кто не успел сказать свое слово, внести свои предложения, кто по тем или иным причинам не принял участие в планировании будущего своего села, города, области, еще могут присоединиться к такой важной общего дела».

После общественного обсуждения и корректировки план утвердят на заседании областного Совета регионального развития в марте. Но даже и после этого внесение изменений по предложению общественности будет возможным.

Общество Перспективный план развития

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