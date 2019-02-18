На Сумщинe прибыли наблюдатели ОБСЕ из Канады

Сейчас представители ОБСЕ находятся на Сумщине с целью наблюдения за подготовкой и проведением выборов, соблюдением действующего законодательства.
Николай Клочко рассказал наблюдателям о готовности области к проведению выборов, материально-техническом обеспечении избирательных участков и отметил, что главная задача областной власти - обеспечение прохождения избирательного процесса в правовом поле.
«Мы приложим максимум усилий, чтобы выборы президента Украины в Сумской области состоялись должным образом. Мы не можем допустить фальсификаций, и глядя на сегодняшнюю ситуацию, я могу сказать, что люди уже осознают и напрасно тратить свой голос не будут», - отметил глава облгосадминистрации.
В разговоре о политической ситуации в Украине Николай Клочко рассказал об одной из ключевых реформ - децентрализации, объяснил ключевые моменты и преимущества особенно для органов местного самоуправления. В частности он продемонстрировал карту-схему плана перспективного развития Сумской области.
Кристиан Гоель положительно отметил реализацию реформы децентрализации. «Я уверен, что такая реформа полностью изменит общую картину области на лучшую», - отметил представитель ОБСЕ.
В Сумах прошло заседания областного комитета доступности....
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Сумской области очередную попытку вмешательства российских спецслужб в избирательный процесс в Украине....
В Сумской области уже работают представители миссии ОБСЕ, которые будут наблюдать за ходом избирательного процесса в области....
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко назвал районы-лидеры по децентрализации в области....
Депутаты областного совета во время заседания сессии приняли отчет главы облгосадминистрации о выполнении Программы экономического и социального развития области, областного...