На Сумщинe прибыли наблюдатели ОБСЕ из Канады Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко встретился с представителями канадской миссии наблюдения за выборами президента и парламента Украины в 2019 году Кристианом Гоель и Гульнарой Медеубековой для обсуждения вопросов по организации и проведению выборов.

Сейчас представители ОБСЕ находятся на Сумщине с целью наблюдения за подготовкой и проведением выборов, соблюдением действующего законодательства.

Николай Клочко рассказал наблюдателям о готовности области к проведению выборов, материально-техническом обеспечении избирательных участков и отметил, что главная задача областной власти - обеспечение прохождения избирательного процесса в правовом поле.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы выборы президента Украины в Сумской области состоялись должным образом. Мы не можем допустить фальсификаций, и глядя на сегодняшнюю ситуацию, я могу сказать, что люди уже осознают и напрасно тратить свой голос не будут», - отметил глава облгосадминистрации.

В разговоре о политической ситуации в Украине Николай Клочко рассказал об одной из ключевых реформ - децентрализации, объяснил ключевые моменты и преимущества особенно для органов местного самоуправления. В частности он продемонстрировал карту-схему плана перспективного развития Сумской области.

Кристиан Гоель положительно отметил реализацию реформы децентрализации. «Я уверен, что такая реформа полностью изменит общую картину области на лучшую», - отметил представитель ОБСЕ.