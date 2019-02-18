В Конотопе передали бывшие роддом и наркодиспансер военным 28 февраля в Конотопе прошла сессия горсовета.

Решением депутатского корпуса из коммунальной собственности города в государственную собственность Минобороны Украины безвозмездно была передана недвижимость, а именно: здания бывшего роддома и наркодиспансера, находящихся по ул. Лазаревского, 2 для размещения в них медико-санитарной части для военных.