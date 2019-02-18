В Конотопе передали бывшие роддом и наркодиспансер военным

Решением депутатского корпуса из коммунальной собственности города в государственную собственность Минобороны Украины безвозмездно была передана недвижимость, а именно: здания бывшего роддома и наркодиспансера, находящихся по ул. Лазаревского, 2 для размещения в них медико-санитарной части для военных.
28 февраля на сессии Конотопского горсовета большинством голосов депутаты передали в общую собственность территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области...
К 8 годам лишения свободы осужден рецидивист, который систематически обворовывал соседей, а затем совершил разбойное нападение....
В Конотопе шестеро школьников обратились к врачам из-за распыления в помещении школы одним из старшеклассников содержания газового баллончика....
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