Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34280

В Конотопе передали бывшие роддом и наркодиспансер военным

28 февраля в Конотопе прошла сессия горсовета.

Решением депутатского корпуса из коммунальной собственности города в государственную собственность Минобороны Украины безвозмездно была передана недвижимость, а именно: здания бывшего роддома и наркодиспансера, находящихся по ул. Лазаревского, 2 для размещения в них медико-санитарной части для военных.

Общество Конотоп Передача помещений

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Музей тоталитаризма пополнится экспонатами из Конотопа
Сегодня 09:38

Музей тоталитаризма пополнится экспонатами из Конотопа

28 февраля на сессии Конотопского горсовета большинством голосов депутаты передали в общую собственность территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области...

На Сумщине дали 8 лет за разбой
Вчера 17:48

На Сумщине дали 8 лет за разбой

К 8 годам лишения свободы осужден рецидивист, который систематически обворовывал соседей, а затем совершил разбойное нападение....

Вчера 11:39

На Сумщине школьник распылил газовый баллончик в классе: шестеро пострадавших

В Конотопе шестеро школьников обратились к врачам из-за распыления в помещении школы одним из старшеклассников содержания газового баллончика....

Умер почетный гражданин Конотопа
27.02.2019 15:52

Умер почетный гражданин Конотопа

На 81-ом году ушел из жизни почетный гражданин Конотопа Владислав Черниенко....

Полиция расследует гибель трех конотопчан на пожаре
26.02.2019 15:15

Полиция расследует гибель трех конотопчан на пожаре

Полиция выясняет причины пожара и гибели в нем трех граждан....

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Сумские теннисисты с серебром чемпионата Украины
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Смерть в лифте: директору департамента инфраструктуры Сум избрали меру пресечения
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Чем дышали сумчане в прошлом году
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Депутат Сумского облсовета пятый раз не явился в суд по пьяной езде
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Еще девять громад Cумщины получат современные ЦПАУ
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Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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