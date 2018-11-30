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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31302

С марта КСПУ принимать сумчан по новому адресу

С марта Дирекция «Котельная Северного промузла» будет осуществлять прием потребителей по новому адресу.

Уже с пятницы, 1 марта, на сумчан ждут по адресу: ул. Металлургов, 24. Предоставитель услуг напоминает, что показатели счетчиков горячей воды необходимо передавать в абонентский бюро КППВ с 5 по 20 число по тел.: 77-04-07; 77-04-08; 77-17-36; 24-10-14; (050) 3812642; (050) 3812643, для СМС-сообщений (050) 3271987 (независимо от передачи показателей в КП «Горводоканал»).

Адрес приема данных водосчетчиков: dkppv.voda@gmail.com.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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