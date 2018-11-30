С марта КСПУ принимать сумчан по новому адресу

Уже с пятницы, 1 марта, на сумчан ждут по адресу: ул. Металлургов, 24. Предоставитель услуг напоминает, что показатели счетчиков горячей воды необходимо передавать в абонентский бюро КППВ с 5 по 20 число по тел.: 77-04-07; 77-04-08; 77-17-36; 24-10-14; (050) 3812642; (050) 3812643, для СМС-сообщений (050) 3271987 (независимо от передачи показателей в КП «Горводоканал»).
Адрес приема данных водосчетчиков: dkppv.voda@gmail.com.
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