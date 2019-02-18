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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на ремонте крыши школы распилили 200 тысяч

На Сумщине сообщено о подозрении директору ООО, который присвоил почти 200 тыс. грн при ремонте кровли школы.

Как уже сообщалось, в ночь с 7 на 8 мая 2018 года порывом ветра сорвало недавно отремонтированную крышу в Николаевской специализированной школе I-III ступеней Белопольского района. Прокуратурой было начато уголовное производство по факту возможного присвоения средств при ремонте кровли.

В ходе следствия установлено, что Обществом с ограниченной ответственностью и указанным учебным заведением в 2017 году заключен договор о выполнении работ по капитальному ремонту школы. На основании составленных и подписанных руководителем ООО актов выполненных строительных работ и справок об их стоимости на банковский счет исполнителя перечислены средства, в том числе и за ремонт кровли.

В то же время, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, исполнителем в официальных документах завышены объем использованных материалов и выполненных работ только по капитальному ремонту крыши на сумму почти 200 тыс. грн.

По результатам следствия, проведенного следственным управлением полиции, директору ООО вручено уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. В суд уже направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога.

Вместе с тем, сообщается о подозрении главному специалисту отдела технического надзора в строительстве и сметно-договорных отношений УКС Сумской ОГА, который осуществлял технический надзор во время ремонта указанного объекта. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 358 (подделка официального документа) УК Украины.

Справка: директору ООО грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Инженеру грозит штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Белопольский район Николаевка Николаевская ОТГ Подделка документов Подозрение Присвоение средств Распил Сорвало крышу

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