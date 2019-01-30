Сумчан закликають підтримати канонічну автокефальну Православну Церкву України Депутати міської ради закликають виявити громадянську зрілість, вийти з підпорядкування Московському патріархату та підтримати канонічну автокефальну Православну Церкву України.

Відповідне звернення сумські обранці ухвалили під час останньої сесії з метою забезпечення інформування мешканців міста про події, які відбуваються в суспільному житті країни стосовно створення Православної Церкви України, та з метою недопущення довільних трактувань цих подій у процесі об’єднання православних церков на території міста, що може призвести до зростання соціальної напруги

У тексті документа йдеться також про те, що тривалий час Українська Православна Церква лише через єдність з Московським патріархатом мала спілкування з іншими православними церквами. Однак, після рішення Священного Синоду Російської Православної Церкви від 15 жовтня 2018 року, вона розірвала євхаристійну єдність із Вселенським патріархатом та стала на шлях розколу. Це рішення було продубльовано Українською Православною Цервою (Московського Патріархату).

Як зазначають депутати, з набуттям чинності Закону України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України», фактично Українську Православну Церкву (Московського Патріархату) визнано складовою частиною церковної структури держави-агресора.

Тому наголошують, що Церква – це спільнота вірних, яка є невід'ємною частиною Українського народу. Тому закликають священників, парафіян, релігійні громади міста виявити громадянську зрілість, вийти з підпорядкування Московському патріархату та підтримати канонічну автокефальну Православну Церкву України.