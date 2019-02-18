Сумские футзалисты на пути к «финалу четырех»

В манеже СумГУ встретятся команды «FoodCentre-СумДУ» и «Сокол» из Хмельницкого. Начало в 13.00.
Первая игра в Хмельницком завершилась в ничью 1:1.
Соперник сумчан занимает восьмое место (из 10) в Экстра-лиге. Наши – третьи в первой лиге.
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