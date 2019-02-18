Сумские футзалисты на пути к «финалу четырех» В субботу, 2 марта, в Сумах пройдет ответная игра ¼ финала кубка Украины по футзалу.

В манеже СумГУ встретятся команды «FoodCentre-СумДУ» и «Сокол» из Хмельницкого. Начало в 13.00. Первая игра в Хмельницком завершилась в ничью 1:1. Соперник сумчан занимает восьмое место (из 10) в Экстра-лиге. Наши – третьи в первой лиге.