Сумские каратисты отличились на Всеукраинских Combat Games 28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.)

Сумские спортсмены завоевали пять медалей.

Золото у Олега Пащенко (68 кг). Он будет представлять нашу страну на Всемирных Combat games среди школьников в Будапеште (Венгрия).

Серебро у Ильи Сахно (61 кг) и Софии Лебединской (53 кг). Бронзу домой везут Ильяс Алиев (55 кг) и Богдан Шумаров (76 кг).

Спортсмены являются представителями сумских клубов «Прогресс» и «Вадокай»

В итоге Сумская область заняла 5-е общекомандное место среди областей.