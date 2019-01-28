Сумские каратисты отличились на Всеукраинских Combat Games

Сумские спортсмены завоевали пять медалей.
Золото у Олега Пащенко (68 кг). Он будет представлять нашу страну на Всемирных Combat games среди школьников в Будапеште (Венгрия).
Серебро у Ильи Сахно (61 кг) и Софии Лебединской (53 кг). Бронзу домой везут Ильяс Алиев (55 кг) и Богдан Шумаров (76 кг).
Спортсмены являются представителями сумских клубов «Прогресс» и «Вадокай»
В итоге Сумская область заняла 5-е общекомандное место среди областей.
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