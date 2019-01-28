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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские каратисты отличились на Всеукраинских Combat Games

28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.)

Сумские спортсмены завоевали пять медалей.

Золото у Олега Пащенко (68 кг). Он будет представлять нашу страну на Всемирных Combat games среди школьников в Будапеште (Венгрия).

Серебро у Ильи Сахно (61 кг) и Софии Лебединской (53 кг). Бронзу домой везут Ильяс Алиев (55 кг) и Богдан Шумаров (76 кг). 

Спортсмены являются представителями сумских клубов «Прогресс» и «Вадокай»

В итоге Сумская область заняла 5-е общекомандное место среди областей. 

Спорт Combat games Каратэ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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