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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38172

В Сумах играли студенты-волейболисты со всей области

26-28 февраля в Сумах прошли финальные игры ХХV областная спартакиада среди высших учебных заведений I-II аккредитации по волейболу среди юношей.

В спортивном зале Сумского колледжа пищевой промышленности НУПТ встретились сборные команды Машиностроительного колледжа СумГУ, Сумского колледжа пищевой промышленности НУПТ, Химико-технологического колледжа ШИ СумГУ, Лебединского педагогического колледжа, Путивльского педагогического колледжа, Сумского строительного колледжа, Роменского колледжа КНЭУ и Роменского колледж СНАУ.

Золотые медали и звание победителя завоевали волейболисты Машиностроительного колледжа СумГУ, серебряные медали завоевали спортсмены Сумского строительного колледжа, третье место у спортсменов Роменского колледжа СНАУ.

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14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
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«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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