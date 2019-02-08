В Сумах играли студенты-волейболисты со всей области

В спортивном зале Сумского колледжа пищевой промышленности НУПТ встретились сборные команды Машиностроительного колледжа СумГУ, Сумского колледжа пищевой промышленности НУПТ, Химико-технологического колледжа ШИ СумГУ, Лебединского педагогического колледжа, Путивльского педагогического колледжа, Сумского строительного колледжа, Роменского колледжа КНЭУ и Роменского колледж СНАУ.
Золотые медали и звание победителя завоевали волейболисты Машиностроительного колледжа СумГУ, серебряные медали завоевали спортсмены Сумского строительного колледжа, третье место у спортсменов Роменского колледжа СНАУ.
1-2 марта в Сумах пройдут игры 13-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....
ХVI областная Универсиада среди с высших учебных заведений III-IV аккредитации продолжается....
17 февраля в спортзале СумГУ прошел очередной, ежегодный турнир по волейболу среди женских команд памяти тренера, арбитра и преподавателя СумГУ...
После 12-го тура сумские волейболисты снова на шестом месте в Суперлиге....
8-9 февраля пройдут игры 12-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....